Giudiziaria: assolto in II grado dall'accusa di riciclaggio l'imprenditore bolognese Marco Nerozzi

Data lettura, ieri, ad una decina di sentenze d'Appello. Da segnalare l'assoluzione – perché “non consta abbastanza che il fatto sussista”, pare - dell'imprenditore bolognese Marco Nerozzi. A fronte di una condanna in primo grado a 4 anni e 2 mesi per riciclaggio. Nell'occasione peraltro era stata invece assolta – non essendo stato ritenuto provato il dolo - la sua ex moglie, Delia Duran: nome noto nel mondo dello spettacolo. Secondo gli inquirenti avevano occultato in Repubblica circa 2 milioni di euro ritenuti provento del reato di sfruttamento della prostituzione. Tesi accusatoria evidentemente non condivisa dal magistrato di II grado, o ritenuta comunque non sufficientemente provata; disposto tuttavia il mantenimento del vincolo reale sulle cose sequestrate. “Siamo moderatamente soddisfatti per l'assoluzione del nostro assistito – fa sapere il team legale di Nerozzi -; mentre non ci soddisfa affatto la decisione sulla confisca; anche perché il Giudice d'Appello – continuano gli avvocati - contraddice sé stesso. Vedremo poi nella fase di esecuzione anche le questioni legate alla confisca”. Fra i casi affrontati dal Giudice Brunelli anche quello della Effepi srl; in questo caso ad essere contestata era una evasione fiscale per cifre importanti. Disposto infine il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, per le 5 persone che erano state condannate in I grado.