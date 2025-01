ATTI VANDALICI Gomme bucate e tagliate, aumentano i casi a Mercatino Conca Sono diversi gli episodi che si segnalano nel Comune della provincia di Pesaro che ha visto coinvolte le auto in sosta.

Gomme bucate e tagliate, aumentano i casi a Mercatino Conca.

Gli episodi sono diventati ormai ricorrenti e con le stesse modalità. Gli pneumatici bucati da viti di acciaio o in casi peggiori addirittura tagliati. Sono sempre di più gli abitanti di Mercatino Conca vittime di questi episodi di vandalismo che da qualche anno si ripetono.

Una ventina le auto danneggiate. In aumento le segnalazioni dei residenti che si sono ritrovati con le gomme a terra dopo averle parcheggiate in sosta. In alcuni casi gli atti di vandalismo hanno richiesto la completa sostituzione, non è bastata la riparazione, con tanto di una nuova spesa da sostenere per il proprietario dell'auto.

Gli episodi sono avvenuti anche in alcune delle vie principali del comune di Mercatino Conca, a due passi proprio dal Municipio, come in via Matteotti o via Roma, e sempre su auto lasciate in sosta lungo la strada negli appositi spazi. Gli autori di questi atti vandalici hanno operato sempre con le stesse modalità, fissando viti della lunghezza di 6/7 cm con del silicone sotto le ruote dell'auto. Una volta avviata la marcia, il malcapitato si è ritrovato con la gomma a terra dopo pochi km.

Nemmeno la sosta nel proprio parcheggio privato ha fermato gli autori di questi episodi. Con i proprietari delle auto che hanno rinvenuto viti e silicone. Anche lungo la strada che permette di accedere all'asilo nido di Mercatino Conca, in via Petrella, sono stati segnalati diversi episodi di danneggiamento di gomme e trovate molte viti a bordo strada.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: