Grandine in autostrada, maxitamponamento a Cesena

Una intensa anche se breve grandinata ha provocato un maxitamponamento che ha coinvolto 12 vetture nella corsia sud dell'autostrada A14 nei pressi del casello di Cesena. Il tratto fino al casello Valle del Rubicone, direzione Ancora è stato chiuso. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere una persona, risultata in gravi condizioni, poi presa in carico dai sanitari del 118 e trasportata in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Le squadre hanno assistito gli altri automobilisti coinvolti e messo in sicurezza la carreggiata e i veicoli danneggiati. Fra questi anche un SUV con targa sammarinese. Sul posto, anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, alla stessa altezza, ma in direzione Bologna, un altro tamponamento tra due auto ho causato tre chilometri di coda. È intervenuta la squadra di Savignano Sul Rubicone.







