Grave incidente a Cerasolo: auto sammarinese cappottata, uomo trasportato in eliambulanza

Nel video le immagini dei rilievi

Grave incidente, poco prima delle 11 di questa mattina, sulla Consolare Rimini-San Marino. Due auto – una Volkswagen Polo con targa sammarinese e un Suzuki Vitara con targa di prova – sono entrate in collisione all'incrocio di Cerasolo e nello scontro la prima si è cappottata, mentre la seconda ha terminato la corsa schiantandosi contro una recinzione in via La Pastora. A bordo dell'auto sammarinese un uomo di 70 anni, che è stato stabilizzato dal 118, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, prima di essere trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena con l'eliambulanza. Nessuna grave conseguenza invece per il conduttore della Suzuki, un addetto di una concessionaria, che si stava recando a far rifornimento prima di consegnarla ad un acquirente. Altri due feriti, un 27enne e un 40enne, hanno riportato lesioni di media gravità e sono stati portati al pronto soccorso dell'Infermi. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Dinamica ed eventuali responsabilità sono al vaglio della Polizia stradale accorsa sul posto.