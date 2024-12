Grave incidente a Gualdicciolo: centauro 16enne non si ferma all’alt e si scontra con un’auto

Grave incidente nella tarda serata di sabato a Gualdicciolo. Erano circa le 22 quando una pattuglia della Polizia Civile, impegnata in un posto di controllo, ha intimato l’alt a una moto da cross KTM, priva di targa, che stava percorrendo via Rivo Fontanelle in direzione Acquaviva. In sella c’era un 16enne sammarinese che, anziché fermarsi, ha accelerato per tentare la fuga.

Durante la manovra, il giovane ha sorpassato spericolatamente un’auto Volkswagen T-ROC all’altezza di un attraversamento pedonale, superando il salvagente stradale. L’auto stava però svoltando a sinistra per entrare nella stazione di servizio e la moto, nonostante un disperato tentativo di frenata, non è riuscita a evitare l’impatto. Il 16enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Sul posto è intervenuto il 118 di San Marino, che ha trasportato il ragazzo e i due occupanti dell’auto al pronto soccorso. Il centauro ha riportato un grave trauma alla gamba, con una prognosi iniziale di 30 giorni, ed è attualmente ricoverato in ospedale. Il conducente dell’auto, un 19enne sammarinese, e la passeggera hanno invece riportato lievi escoriazioni, con prognosi rispettivamente di tre e un giorno.

Le pattuglie della Polizia Civile hanno effettuato i rilievi e la Gendarmeria ha gestito il traffico, chiudendo la strada per oltre due ore.