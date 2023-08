Grave incidente a Gualdicciolo, ciclista sammarinese trasferito al “Bufalini” L'uomo, classe '76, si è scontrato con un'auto che stava svoltando verso il distributore di carburante. Violentissimo l'urto

Grave incidente nella mattinata di domenica a Gualdicciolo, in via Rivo Fontanelle. Erano circa le 9.15 quando un ciclista sammarinese, classe '76, si è scontrato con un'auto con targa italiana che, nella corsia opposta, stava svoltando verso un distributore di carburante. Al volante un uomo residente a San Leo. Violento l'urto, tanto che l'uomo in sella alla bicicletta, che scendeva in direzione confine, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 47enne al pronto soccorso dell'ospedale di San Marino. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi iniziale di 60 giorni. Ma si è reso necessario il suo trasferimento al “Bufalini” di Cesena. Per i rilievi e la ricostruzione del sinistro, è intervenuta la sezione pronto intervento della Polizia civile che, oltre ad aver ascoltato un testimone oculare, ha anche preso visione delle immagini riprese dalle telecamere.

