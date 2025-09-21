Grave incidente in via Macanno: scooter contro auto, conducente rianimato e trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Macanno, a Rimini, sulla strada che circonda il Centro Gros. Un uomo di 43 anni, a bordo di uno scooter Malaguti e diretto da Riccione verso Rimini, ha affrontato una doppia curva a “S” in sorpasso, trovandosi però di fronte ad un’altra auto, una Seat con due persone a bordo, che procedeva nel senso di marcia opposto: vano il tentativo di evitarlo, l’impatto è stato violentissimo.

Lo scooterista è rimasto a terra incosciente e privo di battito cardiaco. Provvidenziale l’intervento di un bagnino di salvataggio che, passando per la stessa strada, si è subito lanciato nei soccorsi praticando le manovre di rianimazione. Dopo alcuni minuti il cuore ha ripreso a battere, mentre sul posto arrivavano i sanitari del 118 che hanno proseguito le cure d’emergenza e proceduto all’intubazione, oltre che agenti della Polizia di Stato per regolare la viabilità.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e sono state interdette anche tutte le vie laterali. Intervenuto infine l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito al Bufalini di Cesena in prognosi riservata.







