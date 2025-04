INFORTUNIO Grave incidente sul lavoro a Rovereta: operaio ferito alla mano L'uomo, un dipendente di una ditta di facchinaggio, è stato ricoverato dopo aver subito l'amputazione parziale di un dito. Indagini in corso.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina in una ditta situata a Rovereta, in strada Cà Valentino. Coinvolto un cittadino marocchino di 41 anni, dipendente di un'azienda sammarinese specializzata nel facchinaggio, che durante le operazioni di scarico di un rullo in PVC del peso di circa 120 kg ha riportato un trauma grave alla mano, con conseguente amputazione parziale di un dito.

L'operaio è stato immediatamente soccorso dai colleghi e trasportato al Pronto Soccorso, dove è stato operato e successivamente ricoverato presso l’Ospedale di Stato con prognosi iniziale di trenta giorni. Sul posto sono intervenuti la Squadra Antincendio/Infortuni sul Lavoro della Polizia Civile e il Dipartimento Prevenzione ISS - U.O.S. Sicurezza antinfortunistica. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.

