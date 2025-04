INCIDENTE STRADALE Grave incidente sulla superstrada: agente della Polizia Civile investito durante un rilievo Il giovane, MC 29 anni, si trova ora in prognosi riservata al Bufalini di Cesena con un politrauma. La Segreteria Affari Interni porta la sua vicinanza all'agente.

Grave incidente sulla superstrada: agente della Polizia Civile investito durante un rilievo.

Grave incidente attorno alle 3 di oggi, sabato 12 aprile, sulla superstrada, all'altezza di Fiorina. Secondo le prime ricostruzioni un agente dalla Polizia Civile è stato investito. Si tratta un ragazzo di 29 anni MC le iniziali. Il giovane si trovava, assieme ad un collega, a bordo strada per i rilievi di un precedente sinistro causato da una guida in stato di ebbrezza.

Per ragioni ancora al vaglio un'auto è sopraggiunta a velocità sostenuta e ha investito il giovane, finito schiacciato contro la propria auto di servizio. Le ferite sono apparse subito gravi ai sanitari giunti sul posto che ne hanno disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Il giovane ha subito un politrauma ad un arto inferiore, che ha richiesto un intervento di sette ore e si trova in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita.

La superstrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica.

In una nota, la Segreteria di Stato Affari Interni, esprime "la più sincera e sentita vicinanza all'Agente coinvolto, augurandogli una pronta e completa guarigione", segue gli aggiornamenti sulle sue condizioni e confida nell'operato delle autorità per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. "Estende altresì sentimenti di solidarietà e massimo sostegno alla sua famiglia e all'intero Corpo della Polizia Civile, - scrive in una nota - colpito da questo drammatico evento".

Aggiornamento: L'agente Mattia Ceccoli travolto da un'auto mentre eseguiva il rilievo di un incidente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: