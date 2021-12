Grave incidente sulla via Santa Cristina, coinvolta auto con targa sammarinese

Un'auto con targa sammarinese è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 10 sulla via Santa Cristina, all'incrocio tra via Mirandola e Via Carpi, nel tratto che da Rimini arriva a Villa Verucchio. A bordo della Mercedes Station Wagon con targa sammarinese due ragazze sui vent'anni, che stava viaggiando da San Marino verso Rimini. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale l'auto è stata centrata da una Volkswagen Up, che stava attraversando l'incrocio tra via Carpi e via Mirandola. A bordo dell'auto, una giovane donna. L'impatto è stato molto forte, tanto che entrambe le auto sono finite in un campo a lato della strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica per soccorrere le tre donne rimaste ferite. Sono state tutte portate all'ospedale Bufalini di Cesena.