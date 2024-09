Grave incidente vicino al Multieventi, centauro in prognosi riservata al Bufalini

Un grave incidente è avvenuto nella serata di sabato, in via Rancaglia a Serravalle di San Marino. Una vettura sammarinese e una moto con targa italiana sono venute in contatto intorno alle 18, proprio di fronte al parcheggio del Multieventi Sport Domus. L'auto, condotta dal sammarinese stava arrivando da Dogana in direzione La Ciarulla, mentre il mezzo a due ruote, con in sella un italiano, viaggiava in direzione contraria.

Per cause sulle quali sta indagando la Polizia Civile, sono venuti in contatto. La peggio per il motociclista caduto rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha soccorso e trasportato all'Ospedale do Stato, ma vista la gravità delle ferite i sanitari hanno deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Nessuna conseguenza invece per il conducente sammarinese.

La strada è stata chiusa per consentire ii soccorsi e per ricostruire la dinamica, da parte della Polizia Civile, aiutata da una pattuglia della Gendarmeria per smistare il traffico. Gli agenti del Comando di Murata hanno sentito diversi testimoni sul posto, infatti in quel momento era in corso, davanti al Multieventi, una manifestazione automobilistica.