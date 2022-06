SAN MARINO Gravissimo incidente su via piana: moto contro minicar, muore il centauro [fotogallery]

Gravissimo incidente su via piana: moto contro minicar, muore il centauro [fotogallery].

Grave incidente alle 21.00 a San Marino, in via Piana. Una moto Bmw, condotta da un sammarinese, viaggiava in direzione Città quando si è scontrata con una minicar, guidata da un ragazzo, che si stava immettendo da via Tonnini in direzione discendente. Per il centauro, dell'81, un impatto fatale. Sul posto il 118 che ha cercato di rianimarlo, senza riuscirci. La Polizia Civile ha chiuso la strada per consentire il soccorso e poter fare i rilievi dell'incidente. Sul posto anche il commissario della legge reperibile, come è prassi trattandosi di un mortale.

seguiranno aggiornamenti

