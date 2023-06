AVVENTURA A LIETO FINE Gruppo di sammarinesi in catamarano salva due pescatori nelle acque greche

Escono con il catamarano in acque greche e salvano due pescatori del posto. E' accaduto ad una comitiva di 10 sammarinesi, all'1,30 circa, nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. Erano salpati dall'isola greca di Mykonos in direzione di Naxos quando, dopo circa un paio d'ore di viaggio, le persone che stavano controllando la rotta sul ponte hanno sentito delle grida. Avvertito subito lo skipper - un ragazzo greco che al momento stava riposando -, con cautela si sono avvicinati al punto da cui le urla provenivano. Davanti ai loro occhi, due naufraghi in cerca di aiuto, galleggiavano in acqua con i giubbotti di salvataggio. La coppia di pescatori si trovava in mare aperto con abbigliamento non tecnico, in una notte particolarmente scura, dopo che la loro barca aveva iniziato ad incamerare acqua ed era affondata. Se le loro grida non fossero state ascoltate, difficilmente sarebbero sopravvissuti, nonostante i giubbotti di salvataggio, per via dell'elevato rischio di ipotermia causato della temperatura fredda dell'acqua. Avvertite le Autorità marittime, è stato dato l'ok al loro recupero. Asciugati e rifocillati, i due “fortunati” pescatori sono stati riaccompagnati dal gruppo di amici al porto di Naxos, da cui erano partiti. Un'avventura a lieto fine che difficilmente i loro soccorritori sammarinesi dimenticheranno.

