Gualdicciolo: scontro fra auto e moto, minorenne all'ospedale

Un incidente fra una Passat Volkswagen e una moto KTM è avvenuto in mattinata a Gualdicciolo, nei pressi della mensa. Un giovane sammarinese di 17 anni, F.M., stava percorrendo sul motociclo Strada del Lavoro con direzione Gualdicciolo - Chiesanuova, quando si è scontrato con l'automobile condotta da R.E., classe 1972, cittadina sammarinese, che si stava immettendo su un civico alla sua sua sinistra.

Intervenute sul posto due pattuglie della Polizia Civile e della Squadra Anticendio per soccorrere il ragazzo rimasto incastrato al di sotto dall’autovettura. La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambi i sensi per i rilievi.

Il giovane conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso, in cui gli è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 60 giorni. Illesa la conducente dell'auto

