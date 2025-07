CRONACA Gualdicciolo: si ipotizza l'utilizzo della “tecnica della marmotta” nel colpo al bancomat della filiale Carisp Inquietudine in Repubblica per il ripetersi di assalti notturni agli istituti di credito. L'ultimo nel weekend, a ridosso del confine. In azione, con ogni probabilità, professionisti del crimine

Il boato, avvertito pare anche da persone che si trovavano nel bar di Gualdicciolo; poi la fuga di due o tre ignoti dopo l'allarme. Paiono esservi pochi dubbi, ormai, sul fatto che proprio San Marino – e in particolare quella filiale di Carisp, a ridosso del confine – fosse il target dei criminali. Nessuna segnalazione di casi analoghi nel Circondario, infatti, nella notte tra sabato e domenica; mentre sul Titano sono in corso indagini.

L'eventuale bottino resta da definire; ammesso che i ladri siano effettivamente riusciti a portare via qualcosa, visto anche l'intervento di un vigilante che avrebbe esploso in aria colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. Chiusa per l'intera giornata, comunque – fa sapere Cassa di Risparmio -, la filiale. La detonazione avrebbe infatti causato danni agli ambienti, soprattutto a mobili e controsoffitti. I malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta “tecnica della marmotta”; chiamata così per l'assonanza tra il verso di questo roditore ed il fischio emesso poco prima della deflagrazione dall'ordigno.

In genere un oggetto metallico imbottito di polvere pirica o gas; infilato nella bocchetta che eroga il denaro o in una fessura scavata nello sportello utilizzando un trapano. Ad innescare il tutto, poi, una miccia o un comando a distanza. Difficile, insomma, non pensare a professionisti; agevolati forse dal posizionamento dell'atm sul perimetro dell'edificio, e non in un ambiente interno protetto da porta blindata. Non è noto invece se il bancomat in questione fosse dotato di sistemi antintrusione di ultima generazione.

Una cosa, piuttosto, è certa: l'inquietante frequenza con la quale ormai si ripetono in territorio simili episodi – nonostante l'impegno delle Forze dell'Ordine -, con relativo allarme della cittadinanza. Nessun istituto di credito è stato risparmiato. Esattamente un mese fa il colpo tentato all'agenzia BSI di Borgo; seguito da quello - invece “riuscito”, proprio la stessa notte - alla filiale BAC di Via Oddone Scarito. A testimonianza di come i malviventi non si facciano scrupoli nell'agire anche in zone interne della Repubblica.

Più prossimi al Confine di Stato, invece, i due precedenti assalti notturni: quello di inizio giugno alla sede di Faetano di BSM, e quello di 2 mesi fa alla filiale di Gualdicciolo sempre di Banca di San Marino. Il modus operandi aveva fatto ipotizzare ad alcuni si trattasse della stessa banda. Anno più tranquillo, su questo fronte, il 2024. Nel febbraio 2023 venne preso di mira il bancomat BSI a Rovereta. Quello della filiale BSM di Domagnano, invece, nell'agosto 2022.

