FURTO Guardia di Rocca: denunciata 49enne per furto con destrezza

Guardia di Rocca: denunciata 49enne per furto con destrezza.

Denunciata una 49enne rumena per furto con destrezza da parte della Guardia di Rocca. Lo scorso venerdì, dopo una denuncia presentata da parte di un cittadino, i militari hanno velocemente rintracciato la donna. La 49enne utilizzava la linea di collegamento Rimini - San Marino per portarsi in territorio: gli uomini della Guardia di Rocca si sono fatti trovare alla fermata di Dogana dove l'hanno rintracciata e portata negli Uffici della sezione. Interrogata, ha restituito la somma: non essendoci a suo carico altri precedenti è stata denunciata a piede libero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: