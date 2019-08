Guardia di Rocca: fermo di PG nei confronti di 2 stranieri ritenuti responsabili di un furto ad un supermercato di Dogana

Ieri è stato effettuato un fermo di Polizia Giudiziaria, nei confronti di 2 stranieri – a quanto pare dell'est Europa -, ritenuti responsabili di un furto avvenuto giorni fa ad un supermercato di Dogana. Domani è atteso un comunicato della Guardia di Rocca, che si occupa del caso, e presso la quale si sarebbe recato il titolare dell'esercizio per sporgere denuncia, consegnando anche le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. E forse proprio grazie a queste - nelle scorse ore - sarebbe stata individuata, da una pattuglia della Gendarmeria, l'automobile utilizzata per il “colpo”. La vettura, a quanto pare, era ferma; nelle vicinanze vi sarebbero stati i due individui, sottoposti poi ad una verifica. A quel punto sarebbe intervenuta nuovamente la Guardia di Rocca, che avrebbe proseguito le attività del caso. Gli stranieri fermati, a quanto risulta, dopo l'interrogatorio sarebbero stati tradotti in carcere.