BILANCIO 2024 Guardia di Rocca: preoccupano truffe legate all' IA, come nei casi di cripto-valute Tra sequestri, indagini su truffe e collaborazione con autorità estere, il bilancio annuale della Guardia di Rocca mostra un impegno costante per la sicurezza del territorio sammarinese.

La Guardia di Rocca della Repubblica di San Marino ha presentato il report operativo relativo all’anno 2024, evidenziando il lavoro svolto nelle sue principali sezioni: Dogana, Gualdicciolo, Ufficio Visto Merci e Vigilanza Palazzo Pubblico. Le attività si sono concentrate sul controllo del territorio, la prevenzione di reati finanziari e il contrasto alla criminalità organizzata, con un focus su truffe online e frodi legate alle criptovalute.

Nel 2024 la Sezione di Dogana ha intensificato le attività di controllo e sicurezza:

Pattugliamenti e identificazioni: oltre 5.700 ore di pattugliamento e 6.074 persone identificate.

Sequestri e denunce: recuperate 2 autovetture rubate, ritirati 61 documenti falsi e sequestrate 6 targhe contraffatte.

Procedimenti giudiziari: raccolte 217 denunce e avviati 161 procedimenti penali, con segnalazione di 105 soggetti fisici e 13 soggetti giuridici.

Truffe in cripto-valute: cinque casi indagati con un danno complessivo di 200.000 euro e collaborazione con le autorità di Cipro, Bulgaria e Regno Unito.

Violenza di genere : eseguite 7 segnalazioni alla magistratura con 4 richieste di protezione. Un dato preoccupante è l’incremento delle frodi online basate sull’intelligenza artificiale, come le chiamate false da parte di finti agenti di polizia o presunti parenti in pericolo.

E-commerce: segnalate all'Autorità Giudiziaria 3 società di San Marino con l'ipotesi di reato di truffa.

Operativa dal febbraio 2024, la Sezione di Gualdicciolo ha raccolto 26 denunce relative a furti, violenza di genere e truffe online, oltre a gestire 3 procedimenti per maltrattamenti e obblighi patrimoniali non rispettati. Tra le attività: Servizi di vigilanza istituzionale presso Palazzo Pubblico. Collaborazioni con INTERPOL, con 10 accertamenti svolti. Notifiche giudiziarie e audizioni testimoniali.

Ufficio Visto Merci: record di transazioni e controlli doganali

L’ufficio si è occupato di 80.189 invii di merci per un valore totale dichiarato di 1,36 miliardi di euro, effettuando 1.752 controlli fisici e 7.387 verifiche documentali doganali. Sono state segnalate 87 irregolarità nei documenti di trasporto e sottoposti a controllo 734 articoli pirotecnici e armi.

Sezione Vigilanza e Rappresentanza: protezione delle istituzioni sammarinesi

La sezione ha garantito il presidio delle istituzioni con 35 servizi di rappresentanza e la sicurezza del Palazzo Pubblico, della Segreteria degli Esteri e del Tribunale Unico. Inoltre, la tradizionale Cerimonia del Cambio della Guardia è stata svolta con il supporto della Compagnia di Artiglieria.

Preoccupare le truffe che, con i nuovi sistemi legati alla intelligenza artificiale sono di difficile individuazione da parte della vittima, come la telefonata del parente ricoverato o del finto agente di polizia. In un caso l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per compiere la truffa nei falsi investimenti in cripto-valuta.

