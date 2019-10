Guardia di Rocca: scarcerati i due responsabili del furto di liquori a Dogana. Un sammarinese denunciato per ricettazione

In seguito al provvedimento di scarcerazione disposto dal Commissario della legge sono stati liberati dal Carcere dei Cappuccini i due pluripregiudicati ritenuti responsabili di diversi furti in territorio italiano e di una razzia di liquori il 24 agosto da un supermercato a Dogana. Durante le indagini sono anche emerse le responsabilità di un esercente sammarinese che, dai due, aveva acquistato parte delle merci rubate. Per lui è partita una denuncia per ricettazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Per i due stranieri, un 44enne bosniaco e un albanese 47enne residenti nel riminese, il Distaccamento Guardia di Rocca di Dogana ha disposto anche un provvedimento di allontanamento, affinché non facciano più ritorno nel territorio sammarinese.