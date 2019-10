Guardia di Rocca: sorpresi dai militari con oltre 20 grammi di "erba". Denunciati tre ragazzi del circondario

Denunciati in stato di libertà, dalla Guardia di Rocca, 3 giovani italiani residenti nel circondario – poco più che ventenni – dopo essere stati sorpresi, in auto, con oltre 20 grammi di marijuana e svariate centinaia di euro. All'origine di tutto un controllo, martedì, effettuato da una pattuglia a Galazzano. I ragazzi, tutti incensurati, hanno avuto un atteggiamento collaborativo, ammettendo gli addebiti.

Analisi di laboratorio hanno confermato come i 3 fossero in stato di alterazione, per assunzione di stupefacenti. Da qui, per uno di loro – quello alla guida della vettura -, il ritiro della patente.

La Guardia di Rocca, nell'ultimo mese, aveva denunciato altre 10 persone per misfatti di questo tipo; sequestrando modiche quantità di cannabis e, in un caso, di cocaina. Interventi che hanno determinato il ritiro di 5 patenti per guida in stato d'alterazione.