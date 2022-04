Guardia di Rocca sventa un raggiro e una truffa, tre i denunciati a San Marino

Guardia di Rocca sventa un raggiro e una truffa, tre i denunciati a San Marino.

La Guardia di Rocca denuncia tre persone per truffa e sventa un raggiro ai danni di una persona con disabilità. Episodi distinti avvenuti tra fine marzo e inizio aprile.

Nella prima circostanza, i militari della Sezione Operativa hanno denunciato a piede libero per il reato di truffa ai danni di persona inferma, una donna, italiana, M.M. di 47 anni e il suo compagno di etnia rom, L.D. di 42 anni, entrambi residenti nel circondario, pluripregiudicati con precedenti specifici rispetto al reato contestato. La coppia - ricostruisce L'Informazione -, con la promessa di una possibile futura convivenza, ha circuito la vittima, riuscendo a “spillarle” circa mille euro. Cifra che sarebbe lievitata se fosse intervenuta la Guardia di Rocca che ha iniziato l'attività investigativa a seguito di una denuncia. I due, una volta fermati, sono stati interrogati e denunciati.

Nel secondo caso i militari hanno bloccato una donna di 24 anni, di origine rumena, M.E. le iniziali, anch'essa pluripregiudicata per reati specifici, che, in esercizi commerciali - scrive ancora il quotidiano -, richiedeva il resto per banconote che non aveva mai consegnato alla cassa. Anche in questa occasione la donna è stata interrogata con le garanzie di legge e deferita all’Autorità giudiziaria, oltre ad essere denunciata a piede libero.

La Guardia di Rocca, in una nota, comunica di mantenere alta l’attenzione sulle truffe e le frodi informatiche, grazie anche alle centinaia di segnalazioni che sono arrivate negli ultimi mesi al contatto WhatsApp dedicato della Sezione Operativa, raggiungibile dall'app e dal profilo Facebook del Corpo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: