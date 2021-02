Guida contromano e danneggia le fiancate di alcune auto parcheggiate: versioni contrastanti

Versioni contrastanti sull'episodio di ieri sera in Via Tonnini in Centro Storico a San Marino Città dove un 45enne alla guida di un'Audi, percorrendo la via contromano, ha strisciato alcune auto parcheggiate, danneggiando le fiancate, prima di allontanarsi. Un testimone è riuscito a leggere la targa della vettura. L'uomo è stato quindi rintracciato dalla Gendarmeria, che ha riscontrato danni sulla sua vettura, compatibili con l'accaduto. L'uomo si è dunque assunto la responsabilità. Nel pomeriggio ci ha contattato smentendo di essere stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica, come invece appariva, secondo una prima ricostruzione dei fatti. Ha anche smentito di essere stato denunciato, appunto, per ebbrezza, aggiungendo che le auto danneggiate sono tre e non sei. All'origine dell'episodio, ci ha precisato, c'è stato un malore. In corso accertamenti delle forze dell'ordine, Alcuni dei proprietari delle auto danneggiate, intanto, hanno sporto denuncia e naturalmente chiederanno il risarcimento dei danni.