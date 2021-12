CIBO I migliori consigli della nutrizionista per rimediare alle abbuffate natalizie

Il senso di colpa sta assalendo molte persone dopo i pranzi fiume e i cenoni che accompagnano le feste. E' tradizione, non ci si può sottrarre: dall'antipasto al dolce, quasi tutti abbiamo mangiato più del solito in questi giorni. E ora, prima della cena di Capodanno, c'è chi corre ai ripari e cerca di limitare i danni alla silhouette. Le festività natalizie pesano sulla bilancia e chi ha esagerato può aver preso fino a due chili e mezzo. Ma non c'è da temere, perché basta seguire qualche semplice consiglio per rimettersi in carreggiata. La dottoressa Simona Casadei suggerisce di mangiare leggero per un giorno dopo ogni sessione di abbuffata.

Nello specifico, questo è il menù tipo: almeno due litri di acqua, per colazione tè verde biologico e Kefir con un po' di frutta, magari mirtilli o kiwi e semi di zucca. A metà mattina una spremuta di arancia con due noci. E poi... "A pranzo - continua la nutrizionista Simona Casadei - consiglio del riso integrale, ben sciacquato, intero o in crema, condito solo con olio, prezzemolo, sale marino e semi di zucca e a piacere verdure semplici come i carciofi o qualche broccolo. A merenda una mela cotta con cannella. A cena pesce al vapore: io consiglio la sogliola, accompagnato da verdure semplici da digerire come i finocchi e le carote lessate". L'importante è non digiunare dopo le mangiate, altrimenti si stresserebbe ulteriormente lo stomaco.

E per le prossime volte: assaggiare tutto sì, ma con porzioni ridotte.

Nel video l'intervista a Simona Casadei, nutrizionista

