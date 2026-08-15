ROVERETA Identificati due stranieri con numerosi precedenti: disposto l’allontanamento Individuati dalla Polizia Civile grazie al controllo su un furgone già monitorato per furti nel circondario. Dagli accertamenti tramite Interpol sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona

Identificati due stranieri con numerosi precedenti: disposto l’allontanamento.

Due cittadini stranieri con numerosi precedenti penali sono stati identificati dalla Polizia Civile nella mattinata di oggi a Rovereta. Al termine degli accertamenti è stato disposto nei loro confronti l’allontanamento dal territorio della Repubblica di San Marino, con richiesta di convalida del provvedimento all’Autorità Giudiziaria.

Il controllo è scattato nell’ambito dei servizi rafforzati di pattugliamento del territorio. La segnalazione della Centrale Operativa aveva infatti avvertito gli agenti in servizio del transito a San Marino di un Fiat Ducato già attenzionato e sottoposto a monitoraggio, poiché i suoi occupanti risultavano responsabili di furti commessi nel circondario. Il mezzo è stato successivamente individuato in sosta a Rovereta. A bordo gli agenti hanno trovato una donna in compagnia di una bambina, mentre nelle immediate vicinanze del parcheggio, sul retro di un esercizio commerciale, è stato notato un uomo che si aggirava nella zona.

In un primo momento non era chiaro il rapporto tra la minore e i due adulti, che inoltre non hanno fornito documenti di riconoscimento. Per questo sono stati accompagnati al Comando della Polizia Civile, dove sono stati sottoposti ai rilievi dattiloscopici e fotografici necessari per accertarne l’identità. Conclusi gli accertamenti, sono stati rilasciati. Le verifiche effettuate attraverso i canali Interpol hanno fatto emergere che entrambi risultavano gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona.



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