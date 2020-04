Ignora l'alt, si dà alla fuga e poi spacca il naso ad un carabiniere

Ha ignorato l'alt al varco di confine tra Pesaro e Rimini dandosi alla fuga a bordo di una Smart con a fianco la madre. Protagonista un brasiliano 32enne che questa mattina, dopo un inseguimento, è stato bloccato a Misano, all'altezza di via Tavoleto. Dapprima ha frenato bruscamente provocando il tamponamento di una delle "gazzelle", poi, sceso dalla vettura, ha dato in escandescenze fratturando con un pugno il naso di un carabiniere. E'stata necessaria la forza di diversi uomini per farlo salire in auto. Prima che in caserma è stato trasportato in ospedale per il test del coronavirus: aveva infatti una temperatura superiore ai 37 gradi, frutto – a quanto pare – dell'agitazione, non della malattia.