Situazione invariata in merito al 35enne sammarinese, rimasto coinvolto in un grave incidente mentre in sella alla sua moto da enduro affrontava un percorso in una cava dismessa di San Leo. Dopo la caduta era stato trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni – fanno sapere dall'Ospedale – sono invariate rispetto a ieri. Il giovane si trova dunque ancora in prognosi riservata – nel reparto di rianimazione -, per trauma cranico.