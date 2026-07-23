Il "Caso Bulgaro" va a processo: prima udienza il 29 ottobre

Entra nella sua fase cruciale la complessa vicenda del cosiddetto "Caso Bulgaro", legata alla tentata acquisizione del pacchetto di maggioranza di Banca di San Marino e al cosiddetto "piano parallelo".
Dopo la decisione del Tribunale di disporre il rinvio a giudizio per nove dei dieci indagati coinvolti nell'inchiesta, la macchina della giustizia sammarinese si appresta ora ad aprire le porte dell'aula dibattimentale. Il processo prenderà ufficialmente il via il 29 ottobre, data in cui le parti e i rispettivi collegi difensivi compariranno dinanzi al giudice per l'inizio della prima udienza.
Sotto la lente della magistratura reati che spaziano dalla corruzione privata all'amministrazione infedele, dall'attentato contro la libertà dei poteri pubblici al riciclaggio interno – mentre la posizione relativa all'ipotesi di riciclaggio internazionale è stata stralciata.
Una vicenda che ha scosso profondamente gli equilibri finanziari e istituzionali del Titano. Parallelamente all'iter giudiziario, prosegue anche l'attività sul fronte politico con la Commissione Parlamentare d'Inchiesta appositamente istituita per fare luce su eventuali responsabilità.