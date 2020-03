Il Castello di Città piange la scomparsa di Silvano Silvagni

"Lo ricordo con affetto quando ci faceva giocare a mercante in fiera a noi ragazzini di Città e quando si prodigava alla sala degli anziani della Giunta di Castello per farli giocare e mantenere in allenamento la mente". Scrive così Tomaso Rossini, Capitano di castello di San Marino, nel rivolgere un pensiero a Silvano Silvagni, 71 anni, scomparso due giorni fa. E cordoglio anche dall'Associazione Porta del Paese, per una figura protagonista della vita pubblica, impegnata in prima persona per il suo Paese. Innumerevoli le Istanze d'arengo che Silvagni ha presentato negli anni al Palazzo, così come i comunicati inviati alla redazione di Rtv. Attento alle necessità dei singoli, che sono la forza di uno Stato. Lo si vedeva passeggiare per via Giacomini, senza che mai mancasse un saluto o un sorriso. Lascia moglie e figlia.