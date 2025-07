GIUDIZIARIA "Il fatto non sussiste": assolti con formula piena un gendarme e il cugino Erano accusati di favoreggiamento, in una operazione antidroga.

Si è concluso con una doppia assoluzione il procedimento penale che vedeva imputati un gendarme e suo cugino, accusati in concorso di favoreggiamento e abuso d’autorità. A pronunciare la sentenza è stata il Commissario della Legge Antonella Volpinari, che ha stabilito che “il fatto non sussiste”.

La vicenda risale al 22 agosto 2020. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il militare sarebbe stato avvisato dal cugino di una cessione di marijuana in programma a Domagnano, da parte di una giovane coppia. La "soffiata", sempre secondo la versione accusatoria, sarebbe stata accompagnata dalla richiesta di proteggere la ragazza coinvolta, facendo ricadere la responsabilità esclusivamente sul compagno. In precedenti udienze erano stati ascoltati anche alcuni Gendarmi che hanno fornito una versione dei fatti favorevole al collega, escludendo condotte illecite.È stato inoltre sentito il giovane che all’epoca avrebbe dovuto acquistare la droga e ha dichiarato che il cugino del gendarme nutriva un interesse sentimentale nei confronti della ragazza, principale accusatrice nel processo.

Al termine del dibattimento, la Procuratrice del Fisco Giorgia Ugolini ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove per entrambi gli imputati. Le difese hanno invece chiesto l'assoluzione con formula piena e i legali del gendarme hanno anche sollecitato la trasmissione degli atti al giudice inquirente per valutare una possibile accusa di calunnia nei confronti della testimone che, con le sue dichiarazioni, aveva innescato il procedimento giudiziario.

Il verdetto, deciso nell'ultimo processo in calendario in Tribunale, prima della pausa estiva per le ferie giudiziarie, è stato di assoluzione per entrambi gli imputati che possono dunque tirare un sospiro di sollievo, dopo quasi cinque, lunghi, anni dal coinvolgimento nelle indagini.



