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Il giovane pilota Bryan De Angelis lancia una raccolta fondi dopo il grave incidente in pista

Il 19enne "DB Racing" avvia una raccolta fondi dopo quanto accaduto il 6 aprile a Città di Castello

20 giu 2026
Il giovane pilota Bryan De Angelis lancia una raccolta fondi dopo il grave incidente in pista

Dopo il grave incidente avvenuto lo scorso aprile durante un allenamento al crossodromo di Città di Castello, il giovane pilota Bryan De Angelis ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

Conosciuto come "DB Racing", il 19enne ha riportato la frattura delle vertebre D3 e D4 con una conseguente lesione al midollo spinale. Un trauma che, come racconta nella raccolta fondi, lo costringerà a vivere in carrozzina. Ora per lui inizia quella che definisce "la mia gara più difficile": il ritorno alla vita quotidiana, attraverso un lungo percorso di riabilitazione e le spese necessarie per adeguare gli ambienti in cui vive e dotarsi degli ausili indispensabili per gli spostamenti e la ripresa delle attività quotidiane.

"Chi mi conosce sa che affronto sempre a testa alta le mie difficoltà e confido nel vostro aiuto per far sì che tutto diventi meno difficoltoso e ad una ripresa della vita quotidiana più rapida", scrive ancora Bryan, aggiungendo che anche la semplice condivisione della raccolta rappresenta "un grandissimo aiuto".




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