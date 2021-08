CENTRO STORICO Il gran caldo fa saltare via parte del pavimento delle gallerie in Città Rotte alcune mattonelle alla Cassa di Risparmio e in via Basilicius. Il capo della Protezione civile Falcioni: "Effetto serra e dilatazione termica"

A causa delle temperature roventi degli ultimi giorni, ha ceduto parte della pavimentazione alle gallerie di Città. Dilatazione termica. Secondo il capo della protezione civile, Pietro Falcioni, è la spiegazione più accreditata per il rigonfiamento della pavimentazione alla galleria della Cassa di Risparmio, in pieno centro storico, e poco più in là in via Basilicius nella galleria del ristorante Miramonti. Rigonfiamento, in verità notato da giorni, cui ha fatto seguito la rottura delle piastrelle. “Si è creato una sorta di effetto serra – ha spiegato Falcioni – dopo tanti anni il pavimento era senza dubbio ammalorato, e il caldo di quest'estate ha fatto la sua parte”. Lunedì le maestranze edili andranno alla galleria per togliere il pavimento e sostituirlo.

Nel momento in cui si è udito l'inconfondibile rumore di rottura delle piastrelle, con tanto di botto, è stata chiamata la polizia civile che ha inviato l'antincendio per un primo sopralluogo visivo, insieme all'ingegner Daniela Reffi. Poi il tutto è stato delimitato, soprattutto per evitare che i passanti potessero inciamparci e farsi male. “Escludiamo comunque un cedimento strutturale – ha tranquillizzato Falcioni – La prossima settimana vedremo di ripristinare il passaggio”.

