Il lavoro in ottica europea: siglato protocollo tra Lonfernini e Petrocelli

I due firmatari, il segretario Lonfernini e il Rettore Petrocelli, hanno spiegato l'importanza della collaborazione tra i due enti, che si uniscono per affrontare un'impresa difficile: comparare la dinamica degli scenari del lavoro in Repubblica rispetto all'Italia e all'Europa. “Un passo importante – spiega Petrocelli -, anche in vista del percorso di integrazione nell'Unione europea. La nostra soddisfazione è massima, perché abbiamo studiato e definito tutte le tappe da seguire. Insieme a un pool di esperti e del nostro supporto, si lavorerà per uno studio comparato con la legislazione del lavoro italiano ed europeo, per compararlo alle esigenze del territorio sammarinese”.

Questo protocollo accompagna la parte conclusiva della riforma del mercato del lavoro. Completamento necessario per il nuovo impianto normativo. "Poter lavorare da un punto di vista scientifico e giuridico - afferma Lonfernini - ci permetterà di allargare gli orizzonti a una prospettiva europea nel mondo del lavoro. La riforma del mercato del lavoro potrà così avere tutti i connotati che riteniamo oggi indispensabili".

Nel servizio le interviste al Rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli, e al Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini