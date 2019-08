Il peggio è passato: ormai domato dai Vigili del Fuoco il maxi-incendio di Faenza

La situazione si sta lentamente normalizzando, e questo compatibilmente con l'entità di un incendio dagli effetti devastanti: completamente distrutto il deposito logistico della Lotras System di Faenza.

Ma dopo una notte di lavoro incessante da parte dei Vigili del Fuoco, il rogo appare ormai sotto controllo ed entro oggi dovrebbe essere definitivamente domato. A darne notizia il Sindaco faentino, Giovanni Malpezzi, che anche sui social ha tenuto costantemente aggiornati i cittadini sull'evolversi della situazione.

Le fiamme, sprigionatesi per motivi ancora da chiarire, hanno impegnato decine di squadre dei Vigili del Fuoco e tenuto in apprensione la popolazione, soprattutto per via della densa nube nera levatasi dal capannone, ben visibile anche dalle immagini satellitari. In fumo tonnellate di materiali tra cui olio alimentare e plastiche.

Dai primi rilevamenti effettuati dai tecnici dell'Arpae di Ravenna, nessuna presenza però di sostanze inquinanti nell'aria, ma i risultati su eventuali diossine e metalli si avranno lunedì. La popolazione è comunque inviata a non abbassare la guardia e a restare il più possibile in casa, con le finestre chiuse, e a consumare frutta e verdura del territorio solo lavata accuratamente.