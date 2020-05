Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli piange la scomparsa di Antonio Gasperoni per 27 anni lo scenografo degli spettacoli del PTAM

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli piange la scomparsa di Antonio Gasperoni.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli esprimere il più vivo cordoglio alla famiglia, per la scomparsa di Antonio (Tonino) Gasperoni. "E’ scomparso un aderente al nostro sodalizio che per 27 anni è stato colui il quale ha realizzato le scene degli spettacoli allestiti, contribuendo in modo significativo ai successi ottenuti dal nostro Gruppo", scrive in una nota. "Egli ha sempre fornito la sua opera con grande passione, volontà e competenza, che andavano ben oltre le sue preziose prestazioni professionali. Abbiamo soprattutto perso un amico con il quale abbiamo condiviso momenti di giovanile spensieratezza".



I più letti della settimana: