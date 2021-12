Il Premio “Communication Arts - Award of Excellence 2022” va al sammarinese Davide Pagliardini

San Marino si è aggiudicata il Premio “Communication Arts - Award of Excellence 2022” nella sezione Typography Annual. A portare la Repubblica sul gradino più alto del podio è stato Davide Pagliardini, con la serie postale “700esimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri”, emessa il 1° giugno 2021. È la terza vittoria per il visual designer sammarinese. La serie di francobolli che ha realizzato per l'Ufficio Filatelico e Numismatico del Titano commemora la scomparsa del Sommo Poeta, citando alcuni dei versi più famosi della Divina Commedia. “Sono molto orgoglioso di aver vinto questo premio – ha commentato Pagliardini –. Conferma che l'Ufficio produce opere degne di nota”. La rivista che ha dato il nome al premio raccoglie il meglio della comunicazione visiva a livello mondiale nel proprio catalogo Annual, una delle pubblicazioni più influenti del settore.