Il Presidente della Federcalcio Tura assolto con formula piena

Il Commissario della Legge Antonella Volpinari ha assolto “perché il fatto non sussiste” il presidente della Federcalcio sammarinese Marco Tura, nel processo per la morte di Leo Tabarrini. Lo riferisce il quotidiano “L’Informazione”.

Tabarrini perse la vita il 4 febbraio 2022, in seguito a una caduta da una scala mentre stava lavorando nello spogliatoio del campo sportivo di Dogana. La difesa di Tura, rappresentata dagli avvocati Aldo Meyer e Simone Menghini, aveva chiesto l’assoluzione, sottolineando che Tabarrini operava, in quel frangente, in qualità di appaltatore esterno.

Anche la Procura del Fisco aveva chiesto per Tura l’assoluzione con formula piena. La difesa ha inoltre precisato che la Federazione, pur non ritenendosi responsabile dell’accaduto, si è attivata per il risarcimento del danno.







