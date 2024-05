“Il tempo delle noci” - Gli Istituti Culturali al Festival del Gioco

Dal 20 al 24 maggio gli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Didattica e Sezione Archeologica) partecipano al Festival del Gioco, organizzato dalla Scuola Elementare della Repubblica di San Marino. Il Festival è ospitato al Parco Ausa ed è pensato per accogliere, nell’arco della settimana, tutte le classi della Scuola Elementare sammarinese. Gli Istituti Culturali-Musei di Stato propongono alcuni giochi dell’antica Roma che utilizzavano le noci. In età romana i giochi di gruppo con le noci erano tra più amati da bambini e bambine ed erano talmente diffusi che con l’espressione latina “relinquere nuces”, cioè “lasciare le noci”, si indicava la fine dell’infanzia e l’ingresso nell’età adulta. Al Festival del Gioco i bambini e le bambine possono sperimentare tre giochi di abilità con le noci: “Delta” (dalla lettera D dell’alfabeto greco), “Orca” (dal nome con cui si indicava in latino un vaso in argilla) e il “Clivus” o “Tabula inclinata”. Tutti e tre i giochi sono ancora oggi divertenti e possono essere replicati facilmente in autonomia. Alcune noci, degli amici e un prato bastano per tornare a giocare all’aria aperta come avveniva fino a non tanto tempo fa.

