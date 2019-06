Il triste addio a Marino Venturini

Esequie religiose e laiche per Marino Venturini, ex Capitano Reggente e militante del Psd morto il 5 giugno. Prima la celebrazione al Cuore Immacolato di Maria di Valdragone, dove Padre Marco Buccolini, nella sua omelia, ha ricordato come Marino fosse una delle persone che tutti conoscevano, per cui i discorsi diventano superflui. "Ognuno sa quello che quest'uomo ha lasciato nel cuore", dice. Davanti a tanta gente comune, esponenti politici e del mondo sindacale lo ricorda come un uomo che non ha mai esercitato il potere, nonostante gli alti incarichi istituzionali ricoperti, ma si è sempre messo al servizio della Repubblica.

Poi il viaggio fino al cimitero di Domagnano, dove riposa la moglie, per il secondo momento di questo "addio". Il momento laico del funerale, con i ricordi dei compagni, l'abbraccio dei sui concittadini, cercando di allontanare la tristezza per la perdita di uomo che, nella sua semplicità, ha segnato un'epoca.