Impatto tremendo sulla Sottomontana, due giovani in condizioni disperate

Terribile incidente sabato sera, poco prima delle 22:00, su strada Sottomontana, a San Marino. Una Fiat 500 targata Italia, con a bordo due ragazze classe 2003, è sbandata al termine del lungo rettilineo in direzione Murata, impattando quasi frontalmente con una Volkswagen Golf, con targa sammarinese, che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato tremendo, tanto che la 500 ha terminato la corsa sul muretto a bordo a strada. Le giovani, soccorse da due ambulanze del 118 di San Marino, sono in fin di vita. Le loro condizioni sono disperate. Ferito, ma in maniera non grave, anche il conducente della Golf. Coinvolta una terza auto, anche questa sammarinese, che però è riuscita a fermarsi in tempo, quasi evitando l'impatto. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Civile, della sezione antincendio e il comandante Werter Selva. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Seguiranno aggiornamenti