Importante fuga di gas a Domagnano, evacuata un'abitazione

Scampato pericolo per i residenti di una abitazione in Strada Valgiurata a Domagnano per una importante fuga di gas. Tutto è partito dalla segnalazione, questa mattina verso le 8, del padrone di casa alla centrale interforze: nell’accendere un fornello di una stufa a gas si era sprigionata infatti una sfiammata. L'unità antincendio della Polizia Civile giunta velocemente sul posto ha da subito avvertito un forte odore di gas all’esterno e all’interno dell'abitazione, rilevando con l’esposimetro in dotazione valori alti “rischio di esplosione”.





Scattata immediatamente l'evacuazione dei residenti. Disposto anche il blocco della circolazione in entrambi in sensi di marcia. Dalle verifiche effettuate poi dal personale del servizio Acqua e Gas è emersa la rottura a monte di una tubazione dell’acqua sotterranea, che discendendo a valle con pressione, aveva prodotto a sua volta la rottura del contatore del gas non solo della prima abitazione ma anche di altre. Interessati dal problema anche civici di Via Monte Olivo. I lavori di ripristino continueranno per tutta la giornata.