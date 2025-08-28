Importava da San Marino alcolici evadendo il fisco, nei guai imprenditore siciliano

Importava alcolici dalla Repubblica di San Marino senza registrare l'importazione e distruggeva le relative fatture con l'obiettivo di non pagare le imposte italiane. Per questo è finito nei guai un imprenditore di Caltanissetta che operava nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche.

L’indagine è partita da una verifica fiscale su un’azienda del Vallone, durante la quale i militari hanno scoperto che l’imprenditore aveva nascosto e distrutto la documentazione contabile, avviando così un procedimento penale che ha portato alla condanna definitiva per occultamento e distruzione di documenti contabili.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni dell’imprenditore e della sua società, attuato dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il valore della confisca è di oltre 107.000 euro.