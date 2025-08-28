CONFISCA Importava da San Marino alcolici evadendo il fisco, nei guai imprenditore siciliano I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno confiscato beni per 107mila euro ad un grossista di bevande

Importava da San Marino alcolici evadendo il fisco, nei guai imprenditore siciliano.

Importava alcolici dalla Repubblica di San Marino senza registrare l'importazione e distruggeva le relative fatture con l'obiettivo di non pagare le imposte italiane. Per questo è finito nei guai un imprenditore di Caltanissetta che operava nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche.

L’indagine è partita da una verifica fiscale su un’azienda del Vallone, durante la quale i militari hanno scoperto che l’imprenditore aveva nascosto e distrutto la documentazione contabile, avviando così un procedimento penale che ha portato alla condanna definitiva per occultamento e distruzione di documenti contabili.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni dell’imprenditore e della sua società, attuato dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il valore della confisca è di oltre 107.000 euro.

