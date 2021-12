CLIMA In arrivo il caldo anomalo del "Gigante africano", ma è allerta gialla in tre regioni italiane per il maltempo

La penisola italiana viene investita dal “Gigante africano”, un anomalo anticiclone che porterà con sé caldo fino a dopo Capodanno, specialmente sulle regioni centrali e meridionali. In Sicilia e Sardegna si toccheranno temperature fino a 20-21 gradi. Dall'altra parte è allerta gialla per il maltempo in Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta. In Sardegna da questa notte una burrasca di maestrale con raffiche di vento che raggiungono i 100 km/h in alcuni territori dell'isola. I principali collegamenti marittimi con la Penisola italiana finora hanno subito solo qualche ritardo, ma sono stati regolari.

Correnti di aria più fredda che però si scontrano con un anomalo innalzamento delle temperature minime e massime date dall'anticiclone di matrice africana. Sarà un Capodanno dal clima impazzito dunque, accompagnato dall'alta pressione. Solitamente questa figura meteorologica ci tiene compagnia durante l'estate, ma quest'anno è riuscita a salire di latitudine proprio in quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell'anno, con scarti rispetto alla media climatica di +12/15°C, con valori da stagione primaverile. I suoi effetti, però, saranno diversi a seconda della zona: caldo sui monti e al Centro-Sud e nebbia in Val padana, con conseguente aumento dello smog e peggioramento della qualità dell'aria.

