SCUOLA In arrivo il weekend più atteso dagli studenti sammarinesi: quello del Veglione

Dopo una versione estiva e rivisitata dell'anno scorso, sul Titano ritorna la normalità anche per la festa più attesa dagli studenti delle scuole superiori: il Veglione. Tutto pronto per sabato, quando il Palace Hotel tornerà a ospitare la serata per eccellenza dedicata agli studenti. "Nel 2021 non abbiamo potuto fare il veglione tradizionale - racconta Edoardo Menghini dell'Associazione studentesca sammarinese - Quest'anno finalmente torniamo al nostro veglione consuetudinario e ne siamo molto orgogliosi". Un evento emblematico per gli studenti ma non solo. Sì, perché possono partecipare anche tutti i ragazzi del circondario o gli studenti universitari. L'evento sarà diviso in due parti: dalle 20 ci sarà un aperitivo seguito dalla cena e dalla sfilata degli studenti dell'ultimo anno e poi, dalle 23, la festa si sposta nella spazio adibito a discoteca nella sala inferiore. "Ci sono artisti che vengono da fuori e dj della zona - spiega Federico Berardi dell'associazione studentesca -. Chi vuole fare solo la serata potrà arrivare anche dopo le 23. Ci sono ancora biglietti disponibili, acquistabili fino a venerdì dalle 15:30 alle 17:30 al bar Time Off".

Nel video le interviste a Federico Berardi e Edoardo Menghini, entrambi dell'Associazione studentesca sammarinese







