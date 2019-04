In carcere ladro sammarinese "beccato" con la refurtiva

La Gendarmeria, ha fermato un 21enne sammarinese residente a Fiorentino, colto in flagranza di reato mentre aveva appena commesso un furto ai danni di un’attività commerciale di Domagnano. Nei giorni scorsi, in più occasioni, la titolare del negozio aveva denunciato di essere rimasta vittima di furti compiuti da ignoti. La Brigata della Gendarmeria di Domagnano aveva avviato immediatamente le indagini in cooperazione con il Reparto Controllo del Territorio che aveva predisposto un servizio specifico per individuare i responsabili. Dopo notti di appostamento, alle 3 di questa notte i gendarmi, notavano l’arrivo di un soggetto che dopo una prima attività ricognitiva, metteva a segno il colpo. A quel punto i militari sono intervenuti per bloccare il giovane con la refurtiva ancora in mano. Il ragazzo, responsabile anche dei furti precedenti, si trova al carcere dei Cappuccini in stato di arresto. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici nei furti messi a segno nelle ultime settimane.