In fiamme un camion della raccolta carta a Borgo Maggiore: due ore per domare il rogo | VIDEO

Nella mattinata di martedì un camion adibito alla raccolta della carta è stato interessato da un incendio a Borgo Maggiore. L'episodio si è verificato poco dopo le 9:30 in via Francesco Mestica, dove il mezzo compattatore di un'azienda privata sammarinese ha improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore, dove si trova il sistema di raccolta e compattazione della carta.

I due operatori a bordo hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione, ma si è reso necessario l'intervento della Squadra antincendio della Polizia Civile, supportata da due agenti del Pronto Intervento. Le operazioni di spegnimento, durante le quali è stato impiegato anche un nuovo liquido estinguente, si sono protratte per circa due ore. Una volta domato il rogo, il materiale incendiato è stato rimosso e smaltito dai tecnici dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Durante le operazioni sono state rinvenute scatole contenenti batterie agli ioni di litio. Secondo una prima ricostruzione, lo schiacciamento di queste ultime durante la fase di compattazione potrebbe aver innescato l'incendio a contatto con le pale del mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, in una nota, ha precisato che l'operatore del mezzo, seguendo le procedure di sicurezza, ha scaricato tempestivamente il materiale, evitando che le fiamme coinvolgessero l'intero autocarro e limitando così i danni. "L'episodio - si legge ancora nel comunicato - richiama l'attenzione di tutti i cittadini sulla necessità di non conferire nei rifiuti, materiale potenzialmente infiammabile o in grado di innescare incendi, quali pile, batterie, cenere non completamente spenta e altri materiali combustibili".









