FURTO In fuga con Renault Kangoo rosso rubato, dopo assalto a bancomat Bsm I ladri sono scappati oltreconfine passando da Torraccia. Non sarebbero riusciti a portare via tutto il contante disponibile: l'ammanco verrà quantificato martedì quando la filiale riaprirà regolarmente

Un boato alle 4:10 ha svegliato gli abitanti di Domagnano. I ladri avevano appena fatto esplodere lo sportello ATM della Filiale della Bsm. Quando, dopo pochissimi minuti, le pattuglie della vigilanza privata e della Gendarmeria sono arrivate sul posto i malviventi erano già lontani. A bordo di un Renault Kangoo rosso, con targa italiana, risultato rubato a Chieti alcuni giorni fa, hanno poi lasciato il territorio sammarinese passando dal confine di Torraccia, monitorato come tutti gli altri da telecamere collegate alla Centrale Operativa Interforze.

Si presume che l'abbiano abbandonato in territorio italiano per poi dileguarsi su un mezzo 'pulito', ma il Kangoo rosso non è ancora stato trovato. Pare non siano riusciti a portare via tutti i contanti dallo sportello Atm – che di regola può contenere svariate decine di migliaia di euro - e per quantificare l'ammanco e visionare le immagini delle videocamere a circuito chiuso occorrerà attendere martedì 16 agosto quando la filiale di Domagnano, che non ha riportato alcun danno negli ambienti interni, sarà regolarmente aperta.

Dopo quelli a Murata e Fiorina è il terzo assalto a bancomat Bsm in pochi mesi e la banca fa sapere che a fronte degli ultimi accadimenti lascerà a disposizione della clientela per i prelievi ATM le sole aree self automatizzate, presenti all'interno delle filiali di Dogana e Borgo Maggiore.

