Incendia la siepe dei vicini con una tanica di benzina: arrestata 46enne

Ha incendiato la siepe dei vicini con una tanica di benzina, una donna di 46 anni arrestata ieri pomeriggio dai carabinieri di Verucchio (Rimini) a Poggio Torriana. L'incendio ha devastato la recinzione tra due villette a schiera ed è stato domato dall'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato l'allargarsi del fuoco alle auto parcheggiate nel vialetto, tra cui una vettura a gasolio a rischio esplosione.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, i vicini della 46enne hanno mostrato un video delle telecamere di sicurezza in cui si vedeva chiaramente la donna innescare l'incendio.

Ai militari però la 46enne arrestata in flagranza ha inizialmente negato l'accaduto. Difesa dall'avvocato Piero Venturi, la 46enne avrebbe nel suo passato denunce per minaccia, circonvenzione d'incapaci e uccisione di animali e lesioni personali. "Sono esasperata", le uniche parole che la donna avrebbe detto per giustificare il suo atto.







