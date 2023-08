INCENDIO Incendio a Chiesanuova: situazione sotto controllo, in una sola settimana diversi incendi in territorio Fiamme davanti a una casa disabitata. Sul posto Antincendio e Polizia Civile hanno evitato che le fiamme si propagassero

Incendio nella notte tra il 24 e il 25 agosto a Chiesanuova, all'esterno di una casa colonica non abitata in strada Ca' Balducci. A prendere fuoco un cumulo di legname: davanti all'abitazione, infatti, c'era della legna accatastata, insieme a un carrello usato probabilmente per l'agricoltura. Subito è scattato l'allarme – anche dopo le segnalazioni dei vicini – con l'intervento della Sezione antincendio della Polizia Civile e di una pattuglia. Il rogo è stato quindi spento e nessuno si è fatto male.

Situazione sotto controllo, dunque, con gli agenti che hanno scongiurato il peggio, cioè il propagarsi delle fiamme in una zona di campagna ricca di aree verdi, visto anche il caldo e la siccità. Ma sono ormai diversi gli incendi in territorio sammarinese in una sola settimana, come quello a Domagnano nella notte tra il 17 e il 18 agosto quando le fiamme hanno devastato un'abitazione che, pare, avesse al piano terra un laboratorio di falegnameria. Salvi gli abitanti che sono riusciti a scappare. Il 22 agosto a Montegiardino un altro incendio, anch'esso domato, in un capanno agricolo. Morti, sembra, alcuni animali che si trovavano nella struttura. La Polizia Civile è al lavoro per approfondire gli eventi, appurare le cause dei roghi e le dinamiche.

