Le immagini dell'intervento della Squadra antincendio della Polizia civile

Alle 14:30 una forte esplosione ha messo in allarme i residenti di Dogana. Un incendio è divampato in un appartamento di una palazzina di via Giuseppe Onofri, alle spalle di piazza Enriquez. Sul posto sono intervenute la sezione antincendio della Polizia Civile e la Gendarmeria. I condomini sono stati invitati a evacuare la palazzina per la corretta esecuzione della messa in sicurezza. Non si hanno notizie certe di persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento